Партизани АТЕШ виявили командний пункт окупантів у Донецькій області

Російський окупант біля командного пункту у Донецькій області. Фото: t.me/atesh_ua

Партизани "АТЕШ" виявили командний пункт сьомої артилерійської бригади російських окупантів у Донецькій області. Він розташовується у сараї.

Про це повідомляє "АТЕШ" у Telegram у середу, 7 вересня.

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Командний пункт окупантів

"Наш агент провів розвідку місць дислокації російських окупаційних військ. Під час якої було виявлено командний пункт сьомої артилерійської бригади ЗС РФ у населеному пункті Євгенівка", — йдеться у повідомленні.

Населений пункт Євгенівка на карті. Фото: t.me/atesh_ua

Російський окупант біля авто. Фото: t.me/atesh_ua

На території об'єкта є багато антен, що свідчить про розгорнуту систему зв'язку та передачі даних. Агент "АТЕШ" помітив, що вхід до будівлі здійснюється через сарай. Це вказує на спробу приховати реальне призначення об'єкта.

Командний пункт окупантів. Фото: t.me/atesh_ua