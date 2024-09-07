В Константиновке раздавались взрывы — враг атаковал город, есть погибшие

Последствия атаки. Фото: Донецкая ОВА

Российские войска в субботу, 7 сентября, совершили обстрел Константиновки Донецкой области. В результате атаки погибли три человека и еще трое ранены.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин в Telegram.

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Обстрел Константиновки 7 сентября

"Три человека погибли и три ранены в результате обстрела Константиновки", — говорится в сообщении.

Филашкин рассказал, что россияне обстреляли город из артиллерии, в результате чего погибли трое мужчин в возрасте от 24 до 69 лет. Еще три человека получили легкие ранения, им оказали необходимую медицинскую помощь.

Из-за вражеской атаки повреждены многоэтажка, админздание, магазин, аптека, шесть автомобилей и три линии электропередач.