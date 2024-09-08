Обстрел Херсона 8 сентября — оккупанты ранили шесть человек

Последствия российского обстрела Херсона. Архивное фото: t.me/olexandrprokudin

Российские оккупанты в воскресенье, 8 сентября, атаковали Днепровский район Херсона. Они сбросили взрывчатки с беспилотника на маршрутку.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.

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В результате атаки оккупантов пострадали шесть человек. Речь идет о мужчинах 57, 58 и 60 лет, а также женщинах 43, 45 и 60 лет.

"Четыре человека пострадали в результате сброса взрывчатки с дрона на маршрутку. Два человека в момент удара находились на улице", — отметил Прокудин.

Он добавил, что все пострадавшие находятся под наблюдением медиков, им оказывают необходимую помощь.