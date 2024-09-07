Обстрел Никопольского района — есть жертвы

Россияне дронами-камикадзе атаковали громады на Днепропетровщине — есть погибшая и разрушения
В субботу, 7 сентября, российские войска из артиллерии обстреляли несколько громад в Днепропетровской области. Также совершили атаку дронами-камикадзе.
Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Facebook.
Последствия обстрелов
По словам Лукашука, Никопольский район Днепропетровской области пережил трудный день.
"Вечером из-за вражеского артобстрела в Марганецкой общине погибла 76-летняя женщина. Пострадала еще одна женщина 60 лет. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести", — говорится в сообщении.
Председатель облсовета отметил, что в течение дня оккупанты атаковали район из артиллерии и применяли дроны-камикадзе. Целили по райцентру, Мировской и Марганецкой громад.
"Произошли несколько пожаров, повреждены частные дома, инфраструктура, хозяйственное сооружение, погиб домашний скот", — добавил Лукашук.
Чиновник уточнил, что в области успешно отработали силы ПВО.
"Защитники неба уничтожили разведывательный беспилотник", — подытожил чиновник.
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