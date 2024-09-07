В Павлограде из-за ракетного удара по городу 6 сентября госпитализированы 60 человек

Ракетный удар по Павлограду — в ОВА рассказали, в каком состоянии пострадавшие
По состоянию на сегодняшний день в результате российского ракетного удара по Павлограду Днепропетровской области пострадали 82 человека. В частности, семеро раненых — несовершеннолетние.
Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в субботу, 7 сентября.
Состояние пострадавших из-за обстрела Павлограда
Чиновник заявил, что в настоящее время госпитализированы 60 человек, один человек в тяжелом состоянии.
"На стационарном лечении остается 60 пострадавших. В тяжелом состоянии 69-летний мужчина. У него черепно-мозговая травма и осколочное ранение. У всех остальных — средние или легкие", — говорит Лысак.
Ракетный удар по Павлограду 6 сентября — что известно
Напомним, Россия 6 сентября нанесла ракетный удар по Павлограду. В ГСЧС рассказали, что в результате обстрела повреждена пятиэтажка. Спасатели потушили пожар на площади 50 кв. и спасли пять человек.
В Воздушных силах добавили, что враг атаковал оперативно-тактическими ракетами "Искандер" и северокорейскими KN-23 из Воронежской и Ростовской областей.
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