В Павлограде из-за ракетного удара по городу 6 сентября госпитализированы 60 человек

Последствия российской атаки по Павлограду. Фото: Telegram Сергея Лысака

По состоянию на сегодняшний день в результате российского ракетного удара по Павлограду Днепропетровской области пострадали 82 человека. В частности, семеро раненых — несовершеннолетние.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в субботу, 7 сентября.

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Чиновник заявил, что в настоящее время госпитализированы 60 человек, один человек в тяжелом состоянии.

"На стационарном лечении остается 60 пострадавших. В тяжелом состоянии 69-летний мужчина. У него черепно-мозговая травма и осколочное ранение. У всех остальных — средние или легкие", — говорит Лысак.

Скриншот сообщения Лисака

Ракетный удар по Павлограду 6 сентября — что известно

Напомним, Россия 6 сентября нанесла ракетный удар по Павлограду. В ГСЧС рассказали, что в результате обстрела повреждена пятиэтажка. Спасатели потушили пожар на площади 50 кв. и спасли пять человек.

В Воздушных силах добавили, что враг атаковал оперативно-тактическими ракетами "Искандер" и северокорейскими KN-23 из Воронежской и Ростовской областей.