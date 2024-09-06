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У ДСНС показали перші кадри ракетного удару по Павлограду

6 вересня 2024 13:34
Катерина Османська - Редактор
Обстріли Павлограда 6 вересня — у ДСНС показали перші кадри після ракетної атаки по місту
Наслідки удару по Павлограду. Фото: ДСНС
Катерина Османська - Редактор

Російські війська зранку 6 вересня здійснили ракетну атаку по Павлограду. Станом на зараз відомо про одного загиблого ат 50 постраждалих.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та Державна служба з надзвичайних ситуацій

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Наслідки удару по Павлограду 6 вересня 

"Вже пів сотні постраждалих. Найстаршим 86 років. Найменшому — 4. Всім надають необхідну допомогу", — повідомив Лисак. 

  • У ДСНС показали перші кадри ракетного удару по Павлограду - фото 1
    Наслідки удару по Павлограду. Фото: ДСНС
  • У ДСНС показали перші кадри ракетного удару по Павлограду - фото 2
    Наслідки удару по Павлограду. Фото: ДСНС
  • У ДСНС показали перші кадри ракетного удару по Павлограду - фото 3
    Наслідки удару по Павлограду. Фото: ДСНС
  • У ДСНС показали перші кадри ракетного удару по Павлограду - фото 4
    Наслідки удару по Павлограду. Фото: ДСНС
  • У ДСНС показали перші кадри ракетного удару по Павлограду - фото 5
    Наслідки удару по Павлограду. Фото: ДСНС
  • У ДСНС показали перші кадри ракетного удару по Павлограду - фото 6
    Наслідки удару по Павлограду. Фото: ДСНС
  • У ДСНС показали перші кадри ракетного удару по Павлограду - фото 7
    Наслідки удару по Павлограду. Фото: ДСНС
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Водночас у ДСНС розповіли, що внаслідок обстрілу пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 50 м кв. та врятували з вогню п'ятьох людей.

На місці удару також працюють психологи ДСНС, які надають необхідну допомогу потерпіли

Водночас у Повітряних силах зазначили, що сьогодні зранку російські війська вдарили по місту п'ятьма балістичними ракетами типу "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької та Ростовської областей Росії. 

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Скриншот допису Повітряних сил

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ДСНС Дніпропетровська область обстріли поранення ракетний удар

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