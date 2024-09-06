Обстріли Павлограда 6 вересня — у ДСНС показали перші кадри після ракетної атаки по місту

Наслідки удару по Павлограду. Фото: ДСНС

Російські війська зранку 6 вересня здійснили ракетну атаку по Павлограду. Станом на зараз відомо про одного загиблого ат 50 постраждалих.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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Наслідки удару по Павлограду 6 вересня

"Вже пів сотні постраждалих. Найстаршим 86 років. Найменшому — 4. Всім надають необхідну допомогу", — повідомив Лисак.

Наслідки удару по Павлограду. Фото: ДСНС

Наслідки удару по Павлограду. Фото: ДСНС

Наслідки удару по Павлограду. Фото: ДСНС

Наслідки удару по Павлограду. Фото: ДСНС

Наслідки удару по Павлограду. Фото: ДСНС

Наслідки удару по Павлограду. Фото: ДСНС

Наслідки удару по Павлограду. Фото: ДСНС 1 / 7

Водночас у ДСНС розповіли, що внаслідок обстрілу пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 50 м кв. та врятували з вогню п'ятьох людей.

На місці удару також працюють психологи ДСНС, які надають необхідну допомогу потерпіли

Водночас у Повітряних силах зазначили, що сьогодні зранку російські війська вдарили по місту п'ятьма балістичними ракетами типу "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької та Ростовської областей Росії.