Обстріли Павлограда 6 вересня — у ДСНС показали перші кадри після ракетної атаки по місту

У ДСНС показали перші кадри ракетного удару по Павлограду
Російські війська зранку 6 вересня здійснили ракетну атаку по Павлограду. Станом на зараз відомо про одного загиблого ат 50 постраждалих.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Наслідки удару по Павлограду 6 вересня
"Вже пів сотні постраждалих. Найстаршим 86 років. Найменшому — 4. Всім надають необхідну допомогу", — повідомив Лисак.
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Наслідки удару по Павлограду. Фото: ДСНС
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Наслідки удару по Павлограду. Фото: ДСНС
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Наслідки удару по Павлограду. Фото: ДСНС
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Наслідки удару по Павлограду. Фото: ДСНС
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Наслідки удару по Павлограду. Фото: ДСНС
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Наслідки удару по Павлограду. Фото: ДСНС
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Наслідки удару по Павлограду. Фото: ДСНС
Водночас у ДСНС розповіли, що внаслідок обстрілу пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 50 м кв. та врятували з вогню п'ятьох людей.
На місці удару також працюють психологи ДСНС, які надають необхідну допомогу потерпіли
Водночас у Повітряних силах зазначили, що сьогодні зранку російські війська вдарили по місту п'ятьма балістичними ракетами типу "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької та Ростовської областей Росії.
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