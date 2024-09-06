Обстрелы Павлограда 6 сентября — в ГСЧС показали первые кадры после ракетной атаки по городу

Последствия удара по Павлограду. Фото: ГСЧС

Российские войска утром 6 сентября совершили ракетную атаку по Павлограду. По состоянию на данный момент известно об одном погибшем на 50 пострадавших.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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Последствия удара по Павлограду 6 сентября

"Уже полсотни пострадавших. Старшим 86 лет. Самому маленькому — 4. Всем оказывают необходимую помощь", — сообщил Лысак.

Последствия удара по Павлограду. Фото: ГСЧС

Последствия удара по Павлограду. Фото: ГСЧС

Последствия удара по Павлограду. Фото: ГСЧС

Последствия удара по Павлограду. Фото: ГСЧС

Последствия удара по Павлограду. Фото: ГСЧС

Последствия удара по Павлограду. Фото: ГСЧС

Последствия удара по Павлограду. Фото: ГСЧС 1/7 ​ 7

В то же время в ГСЧС рассказали, что в результате обстрела поврежден пятиэтажный жилой дом. Пожарные ликвидировали пожар на площади 50 м кв. и спасли из огня пять человек.

На месте удара также работают психологи ГСЧС, которые оказывают необходимую помощь.

В то же время в Воздушных силах отметили, что сегодня утром российские войска ударили по городу пятью баллистическими ракетами типа "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской и Ростовской областей России.