Обстріли Павлограда 6 вересня — у місті поранено 30 людей

Наслідки удару по Дніпропетровській області. Ілюстративне фото: ДСНС

Внаслідок ранкового удару по Павлограду Дніпропетровської області кількість постраждалих зросла до 30 людей. Серед них троє дітей віком 4, 9 та 11 років.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Лисак заявив, що кількість постраждалих у Павлограді зросла до 30 людей.

"Троє з них — діти. Окрім 9-річної дівчинки, через ракетну атаку на місто потерпіли хлопці 11 та 4 років", — йдеться у повідомленні.

За даними очільника ОВА, серед людей, які у лікарні, двоє важких. Медики роблять все, аби їх врятувати.

Скриншот допису Сергія Лисака

Крім того, відомо, що внаслідок ворожої атаки одна людина загинула.

Після обстрілів у місті сталося декілька займань. В одній з багатоповерхівок горіла квартира. Вогонь надзвичайники приборкали та врятували п'ятьох людей.