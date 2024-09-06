Обстріл Павлограда 6 вересня — є постраждалі

Рятувальник гасить полум'я після обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС України

Армія Росії у п'ятницю, 6 вересня атакувала Павлоград Дніпропетровської області. Внаслідок удару ворога постраждало п'ятеро осіб, є руйнування.

Про це заявив глава Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

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За його словами, більше деталей ОВА надасть після огляду місць ворожих ударів, оскільки небезпека для регіону досі зберігається.

"Ворог атакував Павлоград. Попередньо, вже п'ятеро постраждалих, не минулося без руйнувань. Загроза зберігається, тому інформаційна тиша", — каже Лисак.