Обстрел Павлограда 6 сентября — есть пострадавшие

Спасатель гасит пламя после обстрела. Иллюстративное фото: ГСЧС Украины

Армия России в пятницу, 6 сентября, атаковала Павлоград Днепропетровской области. В результате удара врага пострадали пять человек, есть разрушения.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак .

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По его словам, больше деталей ОВА предоставит после осмотра мест вражеских ударов, поскольку опасность для региона до сих пор сохраняется.

"Враг атаковал Павлоград. Предварительно, уже пятеро пострадавших, не обошлось без разрушений. Угроза сохраняется, поэтому информационная тишина", - говорит Лысак.