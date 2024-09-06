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Ракетный удар по Павлограду — в ОВА заявили о пострадавших из-за атаки России

6 сентября 2024 11:00
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
Обстрел Павлограда 6 сентября — есть пострадавшие
Спасатель гасит пламя после обстрела. Иллюстративное фото: ГСЧС Украины
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

Армия России в пятницу, 6 сентября, атаковала Павлоград Днепропетровской области. В результате удара врага пострадали пять человек, есть разрушения.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак .

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По его словам, больше деталей ОВА предоставит после осмотра мест вражеских ударов, поскольку опасность для региона до сих пор сохраняется.

"Враг атаковал Павлоград. Предварительно, уже пятеро пострадавших, не обошлось без разрушений. Угроза сохраняется, поэтому информационная тишина", - говорит Лысак.

взрывы в павлограде
Скриншот сообщения Лисака

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