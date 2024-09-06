Бої в Курській області — Зеленський на Рамштайні назвав втрати ворога за місяць операції

Володимир Зеленський на зустрічі "Рамштайн". Фото: скриншот

За місяць боїв у Курській області Росія втратила шість тисяч солдатів вбитими та пораненими. Крім того, у Кремлі свідомо кинули цивільних мешканців регіону напризволяще.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час 24-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", у п'ятницю, 6 вересня.

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"Станом на зараз протягом першого місяця нашої операції російські війська втратили приблизно 6000 солдатів убитими та пораненими лише у Курській області", — заявив він.

Глава держави наголосив, що завдяки операції ЗСУ у Курській області зникла загроза наступу російських військових на Суми, як це було у травні, коли росіяни захотіли просуватись вглиб Харківської області.

Зеленський додав, що ця операція також показала справжні інтереси російського президента Володимира Путіна, який виправдовував напад Росії на Україну "захистом своїх людей".

Нагадаємо, з початку серпня Збройні сили України проводять операцію в Курській області Росії. Наразі взято під контроль 1300 кв. км та 100 населених пунктів. У полон захопили близько 600 російських військових.