Бої в Курській області — Зеленський на Рамштайні назвав втрати ворога за місяць операції

Зеленський під час "Рамштайну" озвучив втрати РФ за місяць боїв на Курщині
За місяць боїв у Курській області Росія втратила шість тисяч солдатів вбитими та пораненими. Крім того, у Кремлі свідомо кинули цивільних мешканців регіону напризволяще.
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час 24-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", у п'ятницю, 6 вересня.
Зеленський назвав втрати Росії за місяць боїв в Курській області
"Станом на зараз протягом першого місяця нашої операції російські війська втратили приблизно 6000 солдатів убитими та пораненими лише у Курській області", — заявив він.
Глава держави наголосив, що завдяки операції ЗСУ у Курській області зникла загроза наступу російських військових на Суми, як це було у травні, коли росіяни захотіли просуватись вглиб Харківської області.
Зеленський додав, що ця операція також показала справжні інтереси російського президента Володимира Путіна, який виправдовував напад Росії на Україну "захистом своїх людей".
Нагадаємо, з початку серпня Збройні сили України проводять операцію в Курській області Росії. Наразі взято під контроль 1300 кв. км та 100 населених пунктів. У полон захопили близько 600 російських військових.
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