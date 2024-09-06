Бои в Курской области - Зеленский на Рамштайне назвал потери врага за месяц операции

Владимир Зеленский на встрече "Рамштайна". Фото: скриншот

За месяц боев в Курской области Россия потеряла шесть тысяч солдат убитыми и ранеными. Кроме того, в Кремле сознательно бросили гражданских жителей региона на произвол судьбы.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время 24-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", в пятницу, 6 сентября.

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"По состоянию на сегодняшний день в течение первого месяца нашей операции российские войска потеряли примерно 6000 солдат убитыми и ранеными только в Курской области", — заявил он.

Глава государства подчеркнул, что благодаря операции ВСУ в Курской области исчезла угроза наступления российских военных на Сумы, как это было в мае, когда россияне захотели продвигаться вглубь Харьковской области.

Зеленский добавил, что эта операция также показала подлинные интересы российского президента Владимира Путина, оправдывавшего нападение России на Украину "защитой своих людей".

Напомним, с начала августа Вооруженные силы Украины проводят операцию в Курской области России. В настоящее время взято под контроль 1300 кв. км и 100 населённых пунктов. В плен захватили около 600 русских военных.