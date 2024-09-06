Обстрелы Павлограда 6 сентября — в городе ранены 30 человек

Последствия удара по Днепропетровской области. Иллюстративное фото: ГСЧС

В результате утреннего удара по Павлограду Днепропетровской области количество пострадавших возросло до 30 человек. Среди них трое детей 4, 9 и 11 лет.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Лысак заявил, что количество пострадавших в Павлограде возросло до 30 человек.

"Три из них — дети. Кроме 9-летней девочки из-за ракетной атаки на город пострадали мальчики 11 и 4 лет", — говорится в сообщении.

По данным главы ОВА, среди людей, находящихся в больнице, двое тяжелых. Медики делают все, чтобы спасти их.

Скриншот сообщения Сергея Лысака

Кроме того, известно, что в результате вражеской атаки один человек погиб.

После обстрелов в городе произошло несколько возгораний. В одной из многоэтажек горела квартира. Огонь чрезвычайники потушили и спасли пять человек.