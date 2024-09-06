Атака россиян на Киевскую область 6 сентября — какие последствия

Мобильные силы ПВО сбивают дрон-камикадзе. Иллюстративное фото: Западное ОТО НГУ

В Киевской области ночью и утром 6 сентября тревога объявлялась несколько раз. В области по вражеским дронам-камикадзе работали силы ПВО, поразив несколько целей.

Об этом заявил глава Киевской ОВА Сергей Кравченко.

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По его словам, никаких попаданий в объекты электроэнергетики и другую критическую инфраструктуру не зафиксировано. Среди гражданских жертв тоже нет.

"В результате падения обломков в двух районах на открытых участках местности произошло два пожара травяного настила и пожар лесной подстилки", — подчеркнул глава КОВА.

Скриншот заявления Кравченко

Напомним, утром, 6 сентября, в Киевской области зафиксировано движение вражеских беспилотников , в результате чего сработало ПВО. Ночью, по информации ВС ВСУ, украинским зенитчикам удалось уничтожить 27 из 44 вражеских беспилотников.