Атака росіян на Київську область 6 вересня — які наслідки

Мобільні сили ППО збивають дрон-камікадзе. Ілюстративне фото: Західне ОТО НГУ

У Київській області вночі та зранку 6 вересня тривога оголошувалася декілька разів. В області по ворожих дронах-камікадзе працювали сили ППО, уразивши декілька цілей.

Про це заявив глава Київської ОВА Сергій Кравченко.

Читайте також:

Наслідки атаки ворога на Київщину

За його словами, жодних влучань в об'єкти електроенергетики та іншу критичну інфраструктуру не зафіксовано. Серед цивільних жертв також немає.

"Внаслідок падіння уламків у двох районах на відкритих ділянках місцевості сталися дві пожежі трав'яного настилу та пожежа лісової підстилки", — підкреслив глава КОВА.

Скриншот заяви Кравченка

Нагадаємо, зранку 6 вересня, у Київській області зафіксовано рух ворожих безпілотників, внаслідок чого спрацювало ППО. Вночі, за інформацією ПС ЗСУ, українським зенітникам вдалося знищити 27 із 44 ворожих безпілотників.