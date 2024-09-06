Атака росіян на Київську область 6 вересня — які наслідки

Атака на Київщину — влада повідомила про наслідки
У Київській області вночі та зранку 6 вересня тривога оголошувалася декілька разів. В області по ворожих дронах-камікадзе працювали сили ППО, уразивши декілька цілей.
Про це заявив глава Київської ОВА Сергій Кравченко.
Наслідки атаки ворога на Київщину
За його словами, жодних влучань в об'єкти електроенергетики та іншу критичну інфраструктуру не зафіксовано. Серед цивільних жертв також немає.
"Внаслідок падіння уламків у двох районах на відкритих ділянках місцевості сталися дві пожежі трав'яного настилу та пожежа лісової підстилки", — підкреслив глава КОВА.
Нагадаємо, зранку 6 вересня, у Київській області зафіксовано рух ворожих безпілотників, внаслідок чого спрацювало ППО. Вночі, за інформацією ПС ЗСУ, українським зенітникам вдалося знищити 27 із 44 ворожих безпілотників.
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