У Павлограді через ракетний удар по місту 6 вересня ушпиталено 60 осіб

Ракетний удар по Павлограду — в ОВА розповіли в якому стані потерпілі
Станом на сьогодні внаслідок російського ракетного удару по Павлограду Дніпропетровської області постраждало 82 особи. Зокрема семеро поранених — неповнолітні.
Про це заявив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у суботу, 7 вересня.
Стан постраждалих через обстріл Павлограда
Чиновник заявив, що наразі ушпиталено 60 осіб, один чоловік у важкому стані.
"На стаціонарному лікуванні залишається 60 потерпілих. У важкому стані 69-річний чоловік. У нього черепно-мозкова травма та осколкове поранення. Всі інші — середні або легкі", — каже Лисак.
Ракетний удар по Павлограду 6 вересня — що відомо
Нагадаємо, Росія 6 вересня скоїла ракетний удар по Павлограду. У ДСНС розповіли, що внаслідок обстрілу пошкоджено п’ятиповерхівку. Рятувальники загасили пожежу на площі 50 м кв. та врятували п'ятьох людей.
У Повітряних силах додали, що ворог атакував оперативно-тактичними ракетами "Іскандер" та північнокорейськими KN-23 з Воронезької та Ростовської областей.
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