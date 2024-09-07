У Павлограді через ракетний удар по місту 6 вересня ушпиталено 60 осіб

Наслідки російської атаки по Павлограду. Фото: Telegram Сергія Лисака

Станом на сьогодні внаслідок російського ракетного удару по Павлограду Дніпропетровської області постраждало 82 особи. Зокрема семеро поранених — неповнолітні.

Про це заявив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у суботу, 7 вересня.

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Чиновник заявив, що наразі ушпиталено 60 осіб, один чоловік у важкому стані.

"На стаціонарному лікуванні залишається 60 потерпілих. У важкому стані 69-річний чоловік. У нього черепно-мозкова травма та осколкове поранення. Всі інші — середні або легкі", — каже Лисак.

Скриншот допису Лисака

Ракетний удар по Павлограду 6 вересня — що відомо

Нагадаємо, Росія 6 вересня скоїла ракетний удар по Павлограду. У ДСНС розповіли, що внаслідок обстрілу пошкоджено п’ятиповерхівку. Рятувальники загасили пожежу на площі 50 м кв. та врятували п'ятьох людей.

У Повітряних силах додали, що ворог атакував оперативно-тактичними ракетами "Іскандер" та північнокорейськими KN-23 з Воронезької та Ростовської областей.