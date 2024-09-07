Бійці ЗСУ ефектно знищили військову техніку окупантів — відео

Військова техніка російських окупантів. Фото: скриншот з відео

Українські військові активно використовують FPV-дрони на фронті. Вони показали, як знищили техніку російських окупантів.

Відео опублікувало "Небо перемоги" у Telegram у суботу, 7 вересня.

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На відео можна побачити роботу 24-ї окремої механізованої бригади.

Бійці використали FPV-дрон для знищення техніки ворога на фронті.

Що таке FPV-дрон

FPV-дрон — це безпілотний літальний апарат, який керується пілотом за допомогою відеокамери, встановленої на дроні, що передає зображення в режимі реального часу.

Пілот використовує спеціальні окуляри або екран, щоб бачити те, що "бачить" дрон, ніби він сам перебуває на борту.

Це дозволяє точніше контролювати рух, особливо в складних умовах або під час виконання маневрів на високій швидкості. FPV-дрони часто використовуються для військових та розвідувальних завдань.