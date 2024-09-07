Бойцы ВСУ эффектно уничтожили военную технику оккупантов — видео

Военные показали, как уничтожили технику оккупантов с помощью FPV-дрона
Украинские военные активно используют FPV-дроны на фронте. Они показали, как уничтожили технику российских оккупантов.
Видео опубликовало "Небо победы" в Telegram в субботу, 7 сентября.
Уничтожение военной техники оккупантов
На видео можно увидеть работу 24-й отдельной механизированной бригады.
Бойцы использовали FPV-дрон для уничтожения техники врага на фронте.
Что такое FPV-дрон
FPV-дрон — это беспилотный летательный аппарат, управляемый пилотом с помощью видеокамеры, установленной на дроне, передающей изображение в режиме реального времени.
Пилот использует специальные очки или экран, чтобы видеть, что "видит" дрон, будто он сам находится на борту.
Это позволяет более точно контролировать движение, особенно в сложных условиях или при выполнении маневров на высокой скорости. FPV-дроны часто используются для военных и разведывательных задач.
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