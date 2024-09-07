Бойцы ВСУ эффектно уничтожили военную технику оккупантов — видео

Военная техника российских оккупантов. Фото: скриншот из видео

Украинские военные активно используют FPV-дроны на фронте. Они показали, как уничтожили технику российских оккупантов.

Видео опубликовало "Небо победы" в Telegram в субботу, 7 сентября.

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На видео можно увидеть работу 24-й отдельной механизированной бригады.

Бойцы использовали FPV-дрон для уничтожения техники врага на фронте.

Что такое FPV-дрон

FPV-дрон — это беспилотный летательный аппарат, управляемый пилотом с помощью видеокамеры, установленной на дроне, передающей изображение в режиме реального времени.

Пилот использует специальные очки или экран, чтобы видеть, что "видит" дрон, будто он сам находится на борту.

Это позволяет более точно контролировать движение, особенно в сложных условиях или при выполнении маневров на высокой скорости. FPV-дроны часто используются для военных и разведывательных задач.