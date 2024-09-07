Россияне ударили по селу Понятовка в Херсонской области

На Херсонщине в результате российской атаки погиб человек, — ОВА
7 сентября 2024 19:41
Последствия обстрелов. Иллюстративное фото: Херсонская ОВА
Российские захватчики в субботу, 7 сентября, нанесли удары по селу Понятовка Херсонской области. В результате атаки погиб человек.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин в Telegram.
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"К сожалению, в результате вражеских обстрелов в Понятовке сегодня днем погиб местный житель", — говорится в сообщении.
По словам Прокудина, 45-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.
Напомним, захватчики сбросили взрывной заряд на гражданский автомобиль в Херсонской области и попали в крышу жилого здания.
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