Россияне ударили по селу Понятовка в Херсонской области

Последствия обстрелов. Иллюстративное фото: Херсонская ОВА

Российские захватчики в субботу, 7 сентября, нанесли удары по селу Понятовка Херсонской области. В результате атаки погиб человек.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин в Telegram.

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"К сожалению, в результате вражеских обстрелов в Понятовке сегодня днем погиб местный житель", — говорится в сообщении.

По словам Прокудина, 45-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Скриншот поста Прокудина

Напомним, захватчики сбросили взрывной заряд на гражданский автомобиль в Херсонской области и попали в крышу жилого здания.

Также мы писали, что в результате атаки на Константиновку Донецкой области погибли три человека и еще трое ранены.