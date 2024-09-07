Дроны-драконы ВСУ — СМИ раскрыли секрет новой армейской разработки

Работа огнеметных дронов ВСУ по российской армии. Фото: скриншот

Недавно украинская армия применила на фронте свою новую разработку, которая оказалась средним бронированным дроном "Дракон". Как оказалось, новая технология способна нести на борту термобарический термит.

Об этом информирует американский телеканал CNN.

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Как заявили американские эксперты, дрон может иметь резервуар, наполняемый термитом — порошковым соединением алюминия с оксидом железа или никелем, горящим с температурой до 2200°С.

По словам бывшего офицера британской армии Николаса Драммонда, способность термита мгновенно уничтожать растительность, делает российские позиции незащищенными.

"Использование беспилотника как носителя термита — очень инновационное. Однако если его использовать именно так — эффект будет более психическим, чем физическим, ведь сам термит неприятная вещь. Учитывая возможности Украины в получении термита, это, скорее, единичные операции, чем новое основное оружие", — считает он, подчеркивает, что даже психическое влияние термита очень сложно переоценить, ведь весь российский отряд, который на видео попал под термит, бросил позиции и сбежал.

Заметим, что термит был открыт немецким химиком Гансом Гольдшмидтом в 1895 году и использовался для сварки железнодорожных путей. В то же время в военном деле тоже раскрыли свойства термита, ведь вещество прожигает металл насквозь. По данным британской антивоенной правозащитной группы Action on Armed Violence, Украина ранее использовала термит против российских танков.

Отдельно подчеркиваем, что согласно действующему международному праву, использование термита на поле боя не запрещено согласно правилам и обычаям войны.