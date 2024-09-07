Воины 63-й ОМБр ударили по личному составу россиян - кадры атаки

Защитники ударили из артиллерии по оккупантам и их технике — эффектное видео
7 сентября 2024 18:04
Российская техника. Фото: скриншот с видео
Украинские воины продолжают ликвидацию российских захватчиков и их технику на нашей земле. Так, бойцы ВСУ уничтожили оккупантов с помощью артиллерии.
Соответствующее видео обнародовал СтратКом ВСУ в Telegram в субботу, 7 сентября.
Читайте также:
Уничтожение оккупантов артиллерией
Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ остановили личный состав и технику оккупантов с помощью дрона. После этого защитники добили врага с помощью артиллерии.
На видео видно, как воины попадают по военной технике россиян, после чего она взрывается.
Читайте Новини.LIVE!