Воины 63-й ОМБр ударили по личному составу россиян - кадры атаки

Российская техника. Фото: скриншот с видео

Украинские воины продолжают ликвидацию российских захватчиков и их технику на нашей земле. Так, бойцы ВСУ уничтожили оккупантов с помощью артиллерии.

Соответствующее видео обнародовал СтратКом ВСУ в Telegram в субботу, 7 сентября.

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Уничтожение оккупантов артиллерией

Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ остановили личный состав и технику оккупантов с помощью дрона. После этого защитники добили врага с помощью артиллерии.

На видео видно, как воины попадают по военной технике россиян, после чего она взрывается.