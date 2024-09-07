Воїни 63-ї ОМБр вдарили по особовому складу росіян - кадри атаки

Російська техніка. Фото: скриншот з відео

Українські воїни продовжують ліквідацію російських загарбників та їхньої техніки на нашій землі. Так, бійці ЗСУ знищили окупантів за допомогою артилерії.

Відповідне відео оприлюднив СтратКом ЗСУ у Telegram у суботу, 7 вересня.

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Знищення окупантів артилерією

Бійці 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ зупинили особовий склад та техніку окупантів за допомогою дрона. Після цього захисники добили ворога за допомогою артилерії.

На відео видно, як воїни влучають по військовій техніці росіян, після чого вона вибухає.