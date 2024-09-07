Бійці ДПСУ вдарили FPV-дроном по російському авто біля Вовчанська

Російська "буханка". Фото: скриншот з відео

Українські військові продовжують ліквідовувати окупантів та їхню техніку на нашій землі. Так, прикордонники знищили російську "буханку" на Вовчанському напрямку.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ДПСУ у Telegram у суботу, 7 вересня.

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За допомогою БпЛА захисники знищили ворожу "буханку", після чого в небо здійнявся густий дим.