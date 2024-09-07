Війна в Україні — росіяни мають незначні просування на Покровському напрямку

Військовий зі зброєю в руках. Фото: 68 оєбр ім.Олекси Довбуша

У ЗСУ відмітили про незначні просування противника на Покровському напрямку. Ворог захопив кілька будинків на околицях Михайлівки.

Про це повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" у Telegram у суботу, 7 вересня.

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Військовий заявив про незначні просування російських військ на Покровському напрямку. За його словами, противник захопив кілька будинків на околицях селища Михайлівка, що перед Селидовим.

Мапа війни в Україні. Фото: deepstatemap.live

"Для розуміння бої йдуть по ту сторону залізниці", — написав лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".