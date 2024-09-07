Война в Украине — у россиян есть незначительные продвижения на Покровском направлении

В ВСУ сообщили о незначительных продвижениях россиян на Покровском направлении
7 сентября 2024 15:15
Военный с оружием в руках. Фото: 68 обебр им.Олексы Довбуша
В ВСУ отметили незначительные продвижения противника на Покровском направлении. Враг захватил несколько домов в окрестностях Михайловки.
Об этом сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" в Telegram в субботу, 7 сентября.
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Военный заявил о незначительных продвижениях российских войск на Покровском направлении. По его словам, противник захватил несколько домов в окрестностях поселка Михайловка перед Селидовым.
"Для понимания бои идут по ту сторону железной дороги", — написал лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".
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