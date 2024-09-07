Война в Украине — у россиян есть незначительные продвижения на Покровском направлении

Военный с оружием в руках. Фото: 68 обебр им.Олексы Довбуша

В ВСУ отметили незначительные продвижения противника на Покровском направлении. Враг захватил несколько домов в окрестностях Михайловки.

Об этом сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" в Telegram в субботу, 7 сентября.

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Военный заявил о незначительных продвижениях российских войск на Покровском направлении. По его словам, противник захватил несколько домов в окрестностях поселка Михайловка перед Селидовым.

Карта войны в Украине. Фото: deepstatemap.live

"Для понимания бои идут по ту сторону железной дороги", — написал лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".