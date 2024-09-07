Главком Сырский наградил раненых бойцов и медиков в госпитале

Сырский вручил награды воинам, проходящим лечение после ранений
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины посетил военнослужащих, которые проходят лечение в одном из госпиталей. Александр Сырский вручил защитникам награды.
Об этом главком Сырский сообщил в Telegram в субботу, 7 сентября.
Сырский посетил раненых бойцов
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил бойцов, проходящих лечение после ранений в одном из медицинских учреждений.
"Поблагодарил военнослужащих за их героизм и веру в нашу Победу. Вручил раненым награды за мужество и самоотверженность во время защиты Украины", — говорится в сообщении.
Также Сырский вручил награды Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины врачам и медицинским сестрам и братьям, которые в круглосуточном режиме спасают жизнь украинских защитников.
Читайте Новини.LIVE!