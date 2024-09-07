Главком Сырский наградил раненых бойцов и медиков в госпитале

Сырский посетил бойцов в госпитале. Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины посетил военнослужащих, которые проходят лечение в одном из госпиталей. Александр Сырский вручил защитникам награды.

Об этом главком Сырский сообщил в Telegram в субботу, 7 сентября.

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Сырский посетил военных после ранений. Фото: t.me/osirskiy

Сырский посетил раненых бойцов

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил бойцов, проходящих лечение после ранений в одном из медицинских учреждений.

"Поблагодарил военнослужащих за их героизм и веру в нашу Победу. Вручил раненым награды за мужество и самоотверженность во время защиты Украины", — говорится в сообщении.

Также Сырский вручил награды Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины врачам и медицинским сестрам и братьям, которые в круглосуточном режиме спасают жизнь украинских защитников.

Сообщение Александра Сырского. Фото: скриншот

Сырский наградил медиков. Фото: t.me/osirskiy