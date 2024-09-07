Силы обороны уничтожили понтонные переправы россиян на Курщине

Уничтожение моста. Фото: скриншот с видео

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию в Курской области. Защитники уничтожают российские мосты и понтонные переправы, которые противник пытается установить.

Соответствующее видео обнародовало UA_REG TEAM в Telegram в субботу, 7 сентября.

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Украинские воины поразили череду понтонных мостов в Курской области. Также бойцы уничтожили расчет зенитно-ракетного комплекса "Оса".

На видео видно, как после попадания по российским целям в небо вздымается густой дым.