Силы обороны уничтожили понтонные переправы россиян на Курщине

Воины показали, как уничтожают российские понтонные переправы в Курской области
7 сентября 2024 14:54
Уничтожение моста. Фото: скриншот с видео
Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию в Курской области. Защитники уничтожают российские мосты и понтонные переправы, которые противник пытается установить.
Соответствующее видео обнародовало UA_REG TEAM в Telegram в субботу, 7 сентября.
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Украинские воины поразили череду понтонных мостов в Курской области. Также бойцы уничтожили расчет зенитно-ракетного комплекса "Оса".
На видео видно, как после попадания по российским целям в небо вздымается густой дым.
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