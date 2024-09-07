Сили оборони знищили понтонні переправи росіян на Курщині

Знищення моста. Фото: скриншот з відео

Сили оборони України продовжують наступальну операцію в Курській області. Захисники знищують російські мости та понтонні переправи, які ворог намагається встановити.

Відповідне відео оприлюднила UA_REG TEAM у Telegram у суботу, 7 вересня.

Читайте також:

Знищення мостів на Курщині

Українські воїни уразили низку понтонних мостів у Курській області. Також бійці знищили розрахунок зенітно-ракетного комплексу "Оса".

На відео видно, як після влучання по російських цілях у небо здіймається густий дим.