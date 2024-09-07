Сили оборони знищили понтонні переправи росіян на Курщині

Воїни показали, як знищують російські понтонні переправи у Курській області
7 вересня 2024 14:54
Знищення моста. Фото: скриншот з відео
Сили оборони України продовжують наступальну операцію в Курській області. Захисники знищують російські мости та понтонні переправи, які ворог намагається встановити.
Відповідне відео оприлюднила UA_REG TEAM у Telegram у суботу, 7 вересня.
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Українські воїни уразили низку понтонних мостів у Курській області. Також бійці знищили розрахунок зенітно-ракетного комплексу "Оса".
На відео видно, як після влучання по російських цілях у небо здіймається густий дим.
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