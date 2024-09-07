Головком Сирський нагородив поранених бійців та медиків в шпиталі

Сирський вручив нагороди воїнам, які проходять лікування після поранень
Головнокомандувач Збройних сил України відвідав військовослужбовців, які проходять лікування в одному зі шпиталів. Олександр Сирський вручив захисникам нагороди.
Про це головком Сирський повідомив у Telegram у суботу, 7 вересня.
Сирський відвідав поранених бійців
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав бійців, які проходять лікування після поранень в одному з медичних закладів.
"Подякував військовослужбовцям за їхній героїзм та віру в нашу Перемогу. Вручив пораненим відзнаки за мужність і самовідданість під час захисту України", — йдеться в повідомленні.
Також Сирський вручив відзнаки Головнокомандувача Збройних Сил України лікарям та медичним сестрам і братам, які в цілодобовому режимі рятують життя українських захисників.
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