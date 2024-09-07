Головком Сирський нагородив поранених бійців та медиків в шпиталі

Сирський відвідав бійців у шпиталі. Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройних сил України відвідав військовослужбовців, які проходять лікування в одному зі шпиталів. Олександр Сирський вручив захисникам нагороди.

Про це головком Сирський повідомив у Telegram у суботу, 7 вересня.

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Сирський відвідав поранених бійців

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав бійців, які проходять лікування після поранень в одному з медичних закладів.

"Подякував військовослужбовцям за їхній героїзм та віру в нашу Перемогу. Вручив пораненим відзнаки за мужність і самовідданість під час захисту України", — йдеться в повідомленні.

Також Сирський вручив відзнаки Головнокомандувача Збройних Сил України лікарям та медичним сестрам і братам, які в цілодобовому режимі рятують життя українських захисників.

Допис Олександра Сирського. Фото: скриншот

Сирський нагородив медиків. Фото: t.me/osirskiy