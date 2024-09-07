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Пограничники показали, как уничтожили вражескую "буханку" на Волчанском направлении

7 сентября 2024 16:40
Евгения Брюховецкая - редактор
Бойцы ГПСУ ударили FPV-дроном по российскому авто возле Волчанска
Российская "буханка". Фото: скриншот с видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Украинские военные продолжают ликвидировать оккупантов и их технику на нашей земле. Так, пограничники уничтожили российскую "буханку" на Волчанском направлении.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГПСУ в Telegram в субботу, 7 сентября.

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Украинские пограничники с помощью FPV-дрона ударили по транспортному средству российских захватчиков на Волчанском направлении.

С помощью БпЛА защитники уничтожили вражескую "буханку", после чего в небо поднялся густой дым.

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Скриншот поста ГПСУ

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Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

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