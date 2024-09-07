Бойцы ГПСУ ударили FPV-дроном по российскому авто возле Волчанска

Пограничники показали, как уничтожили вражескую "буханку" на Волчанском направлении
7 сентября 2024 16:40
Российская "буханка". Фото: скриншот с видео
Украинские военные продолжают ликвидировать оккупантов и их технику на нашей земле. Так, пограничники уничтожили российскую "буханку" на Волчанском направлении.
Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГПСУ в Telegram в субботу, 7 сентября.
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Украинские пограничники с помощью FPV-дрона ударили по транспортному средству российских захватчиков на Волчанском направлении.
С помощью БпЛА защитники уничтожили вражескую "буханку", после чего в небо поднялся густой дым.
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