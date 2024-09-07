Дрони-дракони ЗСУ — ЗМІ розкрили секрет нової армійської розробки

Робота вогнеметних дронів ЗСУ по російській армії. Фото: скриншот

Нещодавно українська армія застосувала на фронті свою нову розробку, яка виявилася середнім броньованим дроном "Дракон". Як виявилося, нова розробка здатна нести на борту термобаричний терміт.

Про це інформує американський телеканал CNN.

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Як заявили американські експерти, дрон може мати резервуар, який наповнюють термітом — порошковою сполукою алюмінію з оксидом заліза або нікелем, яка горить з температурою до 2200°С.

За словами колишнього офіцера британської армії Ніколаса Драммонда, здатність терміти миттєво знищувати рослинність, робить російські позиції незахищенними.

"Використання безпілотника, як носія терміта — дуже інноваційне. Проте якщо його використовувати саме так — ефект буде більше психічним, ніж фізичним, адже сам терміт неприємна річ. З огляду на можливості України отримувати терміт, це, скоріше поодинокі операції, ніж нова основна зброя", — вважає він, та наголошує, що навіть психічний вплив терміту дуже складно переоцінити, адже весь російський загін, який на відео потрапив під терміт, кинув позиції та втік.

Зауважимо, що терміт було відкрито німецьким хіміком Гансом Ґольдшмідтом у 1895 році, і він використовувався для зварювання залізничних колій. Водночас у військовій справі теж розкрили властивості терміта, адже речовина пропалює метал наскрізь. За даними британської антивоєнної правозахисної групи Action on Armed Violence, Україна раніше використовувала терміт проти російських танків.

Окремо наголошуємо, що згідно з чинним міжнародним правом, використання терміту на полі бою не заборонено згідно з правилами та звичаями війни.