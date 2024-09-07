Росіяни вдарили по селу Понятівка на Херсонщині

Наслідки обстрілу. Ілюстративне фото: Херсонська ОВА

Російські загарбники у суботу, 7 вересня, завдали ударів по селу Понятівка Херсонської області. Внаслідок атаки загинула людина.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

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"На жаль, внаслідок ворожого обстрілу у Понятівці сьогодні вдень загинув місцевий житель", — йдеться у повідомленні.

За словами Прокудіна, 45-річний чоловік отримав травми, які несумісні з життям.

Скриншот допису Прокудіна

Нагадаємо, загарбники скинули вибуховий заряд на цивільний автомобіль у Херсонській області та влучили у дах житлової будівлі.

Також ми писали, що внаслідок атаки на Костянтинівку Донецької області загинули троє людей та ще троє — поранені.