Росіяни вдарили по селу Понятівка на Херсонщині

На Херсонщині внаслідок російської атаки загинула людина, — ОВА
7 вересня 2024 19:41
Наслідки обстрілу. Ілюстративне фото: Херсонська ОВА
Російські загарбники у суботу, 7 вересня, завдали ударів по селу Понятівка Херсонської області. Внаслідок атаки загинула людина.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.
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"На жаль, внаслідок ворожого обстрілу у Понятівці сьогодні вдень загинув місцевий житель", — йдеться у повідомленні.
За словами Прокудіна, 45-річний чоловік отримав травми, які несумісні з життям.
Нагадаємо, загарбники скинули вибуховий заряд на цивільний автомобіль у Херсонській області та влучили у дах житлової будівлі.
Також ми писали, що внаслідок атаки на Костянтинівку Донецької області загинули троє людей та ще троє — поранені.
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