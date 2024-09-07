Обстріл Нікопольського району — є жертви

Наслідки російського удару. Фото: Микола Лукашук

У суботу, 7 вересня, російські війська з артилерії обстріляли кілька громад у Дніпропетровській області. Також здійснили атаку дронами-камікадзе.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Facebook.

Читайте також:

Наслідки обстрілів

За словами Лукашука, Нікопольський район Дніпропетровської області пережив важкий день.

"Ввечері через ворожий артобстріл у Марганецькій громаді загинула 76-річна жінка. Постраждала ще одна жінка 60 років. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості", — йдеться у повідомленні.

Наслідки "прильоту". Фото: Микола Лукашук

Голова облради зазначив, що протягом дня окупанти атакували район з артилерії та застосовували дрони-камікадзе. Цілили по райцентру, Мирівській та Марганецькій громадах.

"Сталися кілька пожеж, пошкоджені приватні оселі, інфраструктура, господарська споруда, загинула свійська худоба", — додав Лукашук.

Посічений уламками паркан. Фото: Микола Лукашук

Посадовець відзначив, що в області успішно відпрацювали сили ППО.

"Оборонці неба знищили розвідувальний безпілотник", — підсумував посадовець.