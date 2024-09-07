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Росіяни дронами-камікадзе атакували громади на Дніпропетровщині — є загибла та руйнування

7 вересня 2024 20:55
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Обстріл Нікопольського району — є жертви
Наслідки російського удару. Фото: Микола Лукашук
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У суботу, 7 вересня, російські війська з артилерії обстріляли кілька громад у Дніпропетровській області. Також здійснили атаку дронами-камікадзе.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Facebook.

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Наслідки обстрілів

За словами Лукашука, Нікопольський район Дніпропетровської області пережив важкий день.

"Ввечері через ворожий артобстріл у Марганецькій громаді загинула 76-річна жінка. Постраждала ще одна жінка 60 років. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості", — йдеться у повідомленні.

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Наслідки "прильоту". Фото: Микола Лукашук

Голова облради зазначив, що протягом дня окупанти атакували район з артилерії та застосовували дрони-камікадзе. Цілили по райцентру, Мирівській та Марганецькій громадах. 

"Сталися кілька пожеж, пошкоджені приватні оселі, інфраструктура, господарська споруда, загинула свійська худоба", — додав Лукашук.

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Посічений уламками паркан. Фото: Микола Лукашук

Посадовець відзначив, що в області успішно відпрацювали сили ППО.

"Оборонці неба знищили розвідувальний безпілотник", — підсумував посадовець.

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Повідомлення Лукашука у Facebook

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