Обстріл Нікопольського району — є жертви

Росіяни дронами-камікадзе атакували громади на Дніпропетровщині — є загибла та руйнування
У суботу, 7 вересня, російські війська з артилерії обстріляли кілька громад у Дніпропетровській області. Також здійснили атаку дронами-камікадзе.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Facebook.
Наслідки обстрілів
За словами Лукашука, Нікопольський район Дніпропетровської області пережив важкий день.
"Ввечері через ворожий артобстріл у Марганецькій громаді загинула 76-річна жінка. Постраждала ще одна жінка 60 років. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості", — йдеться у повідомленні.
Голова облради зазначив, що протягом дня окупанти атакували район з артилерії та застосовували дрони-камікадзе. Цілили по райцентру, Мирівській та Марганецькій громадах.
"Сталися кілька пожеж, пошкоджені приватні оселі, інфраструктура, господарська споруда, загинула свійська худоба", — додав Лукашук.
Посадовець відзначив, що в області успішно відпрацювали сили ППО.
"Оборонці неба знищили розвідувальний безпілотник", — підсумував посадовець.
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