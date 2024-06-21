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Клименко заявив, що військові є винуватцями більшості випадків домашнього насилля

21 червня 2024 00:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Військові є винуватцями більшості випадків домашнього насилля — Ігор Клименко
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Фото: В'ячеслав Ратинський / УНІАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що кількість випадків домашнього насилля від початку року зросла на 14%. За його словами, більшість винуватців — військовослужбовці.

Про це Ігор Клименко розповів в інтерв'ю Радіо свобода, оприлюдненому на YouTube у четвер, 20 червня.

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Більшість винуватців домашнього насильства — військові

"Домашнє насильство тільки з початку року збільшилося на 14%, і цифра зростає", — зазначив Міністр.

Клименко наголосив на потребі організувати для військовослужбовців, які повертаються з війни, належну психологічну реабілітацію. Адже за його словами, близько 60% винуватців домашнього насильства є військовими.

"Наразі найголовніша проблема — психологічна реабілітація ветеранів, і якщо ми не підберемо відповідних фахівців, то в майбутньому ми матимемо серйозні проблеми", — розповів посадовець.

За його словами, людина з ПТСР після війни "може бути або алкоголіком, або наркоманом, або може піти в кримінальне середовище, або все це буде поєднано між собою".

"Частина людей після війни навчилися холоднокровно вбивати, з цього їх треба буде витягувати", — додав Клименко.

Допомога для військових

Нагадаємо, нещодавно представник Міноборони Дмитро Лазуткін заявив, що близько половини працівників ТЦК були на фронті, тому люди мають ставитися до них із повагою та поводитись максимально коректно.

Також ми писали, що кількість людей, які після стабілізації стану та лікування потребують реабілітації, збільшується чи не щодня. Правозахисники створили просвітницьке відео про те, як отримати реабілітацію у сфері охорони здоров’я.

психологія
домашнє насильство
військові
Ігор Клименко
війна в Україні
війна
реабілітація
насильство

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