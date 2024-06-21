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Клименко заявил, что военные являются виновниками большинства случаев домашнего насилия

21 июня 2024 00:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Военные являются виновниками большинства случаев домашнего насилия — Игорь Клименко
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Фото: Вячеслав Ратинский / УНИАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что количество случаев домашнего насилия с начала года выросло на 14%. По его словам, большинство виновников — военнослужащие.

Об этом Игорь Клименко рассказал в интервью Радио свобода, обнародованном на YouTube в четверг, 20 июня.

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Большинство виновников домашнего насилия — военные

"Домашнее насилие только с начала года увеличилось на 14%, и цифра растет", — отметил Министр.

Клименко отметил необходимость организовать для военнослужащих, возвращающихся с войны, должную психологическую реабилитацию. Ведь по его словам, около 60% виновников домашнего насилия военные.

"Сейчас самая главная проблема — психологическая реабилитация ветеранов, и если мы не подберем соответствующих специалистов, то в будущем у нас будут серьезные проблемы", — рассказал чиновник.

По его словам, человек с ПТСР после войны "может быть либо алкоголиком, либо наркоманом, либо может пойти в криминальную среду, либо все это будет соединено между собой".

"Часть людей после войны научились хладнокровно убивать, из этого их нужно будет вытаскивать", — добавил Клименко.

Помощь для военных

Напомним, недавно представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин заявил, что около половины работников ТЦК были на фронте, поэтому люди должны относиться к ним с уважением и вести себя максимально корректно.

Также мы писали, что количество людей, которые после стабилизации состояния и лечения нуждаются в реабилитации, увеличивается ежедневно. Правозащитники создали просветительское видео о том, как получить реабилитацию в сфере здравоохранения.

психология
домашнее насилие
военные
Игорь Клименко
война в Украине
війна
реабилитация
насилие

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