Военные являются виновниками большинства случаев домашнего насилия — Игорь Клименко

Клименко заявил, что военные являются виновниками большинства случаев домашнего насилия
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что количество случаев домашнего насилия с начала года выросло на 14%. По его словам, большинство виновников — военнослужащие.
Об этом Игорь Клименко рассказал в интервью Радио свобода, обнародованном на YouTube в четверг, 20 июня.
Большинство виновников домашнего насилия — военные
"Домашнее насилие только с начала года увеличилось на 14%, и цифра растет", — отметил Министр.
Клименко отметил необходимость организовать для военнослужащих, возвращающихся с войны, должную психологическую реабилитацию. Ведь по его словам, около 60% виновников домашнего насилия военные.
"Сейчас самая главная проблема — психологическая реабилитация ветеранов, и если мы не подберем соответствующих специалистов, то в будущем у нас будут серьезные проблемы", — рассказал чиновник.
По его словам, человек с ПТСР после войны "может быть либо алкоголиком, либо наркоманом, либо может пойти в криминальную среду, либо все это будет соединено между собой".
"Часть людей после войны научились хладнокровно убивать, из этого их нужно будет вытаскивать", — добавил Клименко.
Помощь для военных
Напомним, недавно представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин заявил, что около половины работников ТЦК были на фронте, поэтому люди должны относиться к ним с уважением и вести себя максимально корректно.
Также мы писали, что количество людей, которые после стабилизации состояния и лечения нуждаются в реабилитации, увеличивается ежедневно. Правозащитники создали просветительское видео о том, как получить реабилитацию в сфере здравоохранения.
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