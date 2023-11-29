КНДР готова до нових постачань зброї Росії, — Reuters

Зустріч Володимира Путіна та Кім Чен Ина. Фото: росЗМІ

Спеціальна економічна зона Расон у Північній Кореї перетворюється на центр посиленого співробітництва між ізольованою державою та Росією. Це включає можливість постачання зброї Росією для війни в Україні.

Про це повідомляє Reuters.

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Повідомляється, що Расон, заснований у 1990-х роках на кордоні з Китаєм та Росією, колись вважався місцем можливостей для багатьох мешканців Північної Кореї, особливо завдяки наявності багатоквартирних будівель та ринків, повних імпортних товарів. Проте запровадження суворих санкцій та закриття кордонів через пандемію серйозно вдарили по місцевій торгівлі та туризму, як зазначають фахівці, які вивчають цей регіон.

Відновлення торгівлі між КНДР та Росією

Видання повідомляє, що нещодавно виявлені докази, включаючи прибуття кораблів до порту вперше з 2018 року та супутникові зображення, свідчать про відродження торгівлі в Расоні, особливо у напрямку Росії.

За словами експерта з економіки КНДР з Корейського університету Чон Инлі, зміцнення зв'язків між Північною Кореєю та Росією, особливо на тлі війни в Україні, може призвести до збільшення потоку російських туристів до Північної Кореї, що, своєю чергою, може стимулювати туризм у Расоні.

Чон також зазначає, що Росія може експортувати вугілля, нафту та борошно через Расон. Крім того, якщо буде дозволено більшій кількості північнокорейських робітників перетинати кордон, вони можуть ввозити російські медикаменти та інші товари для продажу своїм родичам у Північній Кореї.

Нагадаємо, що Північна Корея та Росія вирішили розширити свою співпрацю. Йдеться про торгівлю, економіку, науку та технології.

Також ми писали, що в Північній Кореї заявили, що відносини країни з РФ лише зміцнюватимуться. Там кажуть, що США мають звикнути до нової реальності.