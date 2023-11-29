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КНДР готова к новым поставкам оружия России, — Reuters

29 ноября 2023 10:03
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
КНДР готова к новым поставкам оружия России, — Reuters
Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Специальная экономическая зона Расон в Северной Корее превращается в центр усиленного сотрудничества между изолированным государством и Россией. Это включает вероятность поставок оружия Россией для войны в Украине.

Об этом сообщает Reuters.

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Сообщается, что Расон, основанный в 1990-х годах на границе с Китаем и Россией, когда-то считался местом возможностей для многих жителей Северной Кореи, особенно благодаря наличию многоквартирных зданий и рынков, полных импортных товаров. Однако введение строгих санкций и закрытие границ из-за пандемии серьезно ударили по местной торговле и туризму, как отмечают специалисты, изучающие этот регион.

Возобновление торговли между КНДР и Россией

Издание сообщает, что недавно обнаруженные доказательства, включая прибытие кораблей в порт впервые с 2018 года и спутниковые изображения, свидетельствуют о возрождении торговли в Расоне, особенно в направлении России. 

По словам эксперта по экономике КНДР из Корейского университета Чон Ынли, укрепление связей между Северной Кореей и Россией, особенно на фоне войны в Украине, может привести к увеличению потока российских туристов в Северную Корею, что, в свою очередь, может стимулировать туризм в Расоне.

Чон также отмечает, что Россия может экспортировать уголь, нефть и муку через Расон. Кроме того, если будет разрешено большему числу северокорейских рабочих пересекать границу, они могут ввозить российские медикаменты и другие товары для продажи своим родственникам в Северной Корее.

Напомним, что Северная Корея и Россия решили расширить свое сотрудничество. Речь идет о торговле, экономике, науке и технологиях.

Также мы писали, что в Северной Корее заявили, что отношения страны с РФ будут лишь укрепляться. Там говорят, что США должны свыкнуться с новой реальностью.

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