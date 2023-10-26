КНДР передала Росії більше снарядів, ніж ЄС Україні, — очільник МЗС Литви

Очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс. Фото: ТСН

Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України Європейський Союз надав нашій державі лише 300 тисяч артилерійських снарядів з обіцяного мільйона. Водночас Північна Корея вже надала Росії на 50 тис. більше.

Відповідну заяву зробив очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс у соцмережі Х.

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Ландсбергіс наголосив, що в ЄС є ресурси перевершити потенціал Північної Кореї.

"ЄС пообіцяв Україні 1 000 000 артилерійських снарядів. Наразі ми поставили лише 300 тисяч. Тим часом Північна Корея поставила Росії 350 тис. Безумовно, у нас є ресурси, щоб перевершити Північну Корею", — зазначив Ландсбергіс.

Він додав, що ЄС треба бути більш рішучим, поки гинуть хоробрі українці.

Очільник МЗС Литви зробив заяву щодо військової підтримки України

Що відомо про допомогу від ЄС Україні

Європейські депутати активно обговорюють можливість передачі Україні броньованої техніки та зброї, вилученої в Лівії в рамках операцій ЄС щодо дотримання ембарго ООН.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Данії Троельсом Люндом Поульсеном. Він подякував йому за новий пакет військової допомоги.

У межах військової допомоги Хорватія передала Україні свої гелікоптери Мі-8. У Пентагоні подякували країні за "непохитну прихильність Хорватії допомозі Україні".