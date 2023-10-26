КНДР передала России больше снарядов, чем ЕС Украине, — глава МИД Литвы

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис. Фото: ТСН

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Европейский Союз предоставил нашему государству только 300 тысяч артиллерийских снарядов из обещанного миллиона. В то же время Северная Корея уже предоставила России на 50 тыс. больше.

Соответствующее заявление сделал глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис в соцсети Х.

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Ландсбергис подчеркнул, что у ЕС есть ресурсы превзойти потенциал Северной Кореи.

"ЕС пообещал Украине 1 000 000 артиллерийских снарядов. Пока мы поставили всего 300 тысяч. Между тем Северная Корея поставила России 350 тыс. Безусловно, у нас есть ресурсы, чтобы превзойти Северную Корею", — отметил Ландсбергис.

Он добавил, что ЕС нужно быть более решительным, пока гибнут храбрые украинцы.

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