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КНДР передала России больше снарядов, чем ЕС Украине, — глава МИД Литвы

26 октября 2023 18:35
- Екатерина Коновалец
КНДР передала России больше снарядов, чем ЕС Украине, — глава МИД Литвы
Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис. Фото: ТСН
- Екатерина Коновалец

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Европейский Союз предоставил нашему государству только 300 тысяч артиллерийских снарядов из обещанного миллиона. В то же время Северная Корея уже предоставила России на 50 тыс. больше.

Соответствующее заявление сделал глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис в соцсети Х.

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Ландсбергис подчеркнул, что у ЕС есть ресурсы превзойти потенциал Северной Кореи.

"ЕС пообещал Украине 1 000 000 артиллерийских снарядов. Пока мы поставили всего 300 тысяч. Между тем Северная Корея поставила России 350 тыс. Безусловно, у нас есть ресурсы, чтобы превзойти Северную Корею", — отметил Ландсбергис.

Он добавил, что ЕС нужно быть более решительным, пока гибнут храбрые украинцы.

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Что известно о помощи от ЕС Украине

Европейские депутаты активно обсуждают возможность передачи Украине бронированной техники и оружия, изъятого в Ливии в рамках операций ЕС по соблюдению эмбарго ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны Дании Троэльсом Люндом Поульсеном. Он поблагодарил его за новый пакет военной помощи.

В рамках военной помощи Хорватия передала Украине свои вертолеты Ми-8. В Пентагоне поблагодарили страну за "непреклонную приверженность Хорватии помощи Украине".

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