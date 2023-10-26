КНДР передала России больше снарядов, чем ЕС Украине, — глава МИД Литвы
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Европейский Союз предоставил нашему государству только 300 тысяч артиллерийских снарядов из обещанного миллиона. В то же время Северная Корея уже предоставила России на 50 тыс. больше.
Соответствующее заявление сделал глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис в соцсети Х.
Оружие для Украины и РФ
Ландсбергис подчеркнул, что у ЕС есть ресурсы превзойти потенциал Северной Кореи.
"ЕС пообещал Украине 1 000 000 артиллерийских снарядов. Пока мы поставили всего 300 тысяч. Между тем Северная Корея поставила России 350 тыс. Безусловно, у нас есть ресурсы, чтобы превзойти Северную Корею", — отметил Ландсбергис.
Он добавил, что ЕС нужно быть более решительным, пока гибнут храбрые украинцы.
Что известно о помощи от ЕС Украине
Европейские депутаты активно обсуждают возможность передачи Украине бронированной техники и оружия, изъятого в Ливии в рамках операций ЕС по соблюдению эмбарго ООН.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны Дании Троэльсом Люндом Поульсеном. Он поблагодарил его за новый пакет военной помощи.
В рамках военной помощи Хорватия передала Украине свои вертолеты Ми-8. В Пентагоне поблагодарили страну за "непреклонную приверженность Хорватии помощи Украине".
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