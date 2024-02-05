Німеччина може передати Україні Taurus: коментар Чернєва

Німецька ракета Taurus. Фото: АрміяІнформ

Німеччина у своїх діях щодо військової допомоги дуже озирається на США. Якщо вони роблять перший крок, Німеччина робить другий. І оскільки США не поспішають надавати Україні ракети ATACMS, побоюючись, що це може призвести до ескалації, Німеччина не передає Taurus.

Однак, можна сподіватися, що це нарешті може статися до кінця весни.

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Про це в інтерв`ю Новини.LIVE сказав член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки та депутат від партії "Слуга народу" Єгор Чернєв.

Депутат нагадав, що питанню про надання Україні Taurus невдовзі виповниться рік.

Україна робить все, аби спонукати канцелера Олафа Шольца до передачі ракет Taurus Україні. Вже навіть партія Шольца SPD виступає "за" це рішення.

"Сподіваюсь, у нас великі шанси отримати ці ракети. Німеччина у своїх діях дуже озирається на США. Коли ті роблять перший крок, Німеччина робить другий. Так було із танками "абрамс", хаймарсами. США поки не поспішають надавати нам ATACMS, побоюючись, що це може призвести до ескалації. Хоча до якої ще ескалації — відповіді нема", — уточнив Чернєв.

На уточнення Новини.LIVE, чи передадуть дані ракети Україні до кінця весни, депутат відповів, що сподівається на це.

"Але не будемо загадувати, бо це довгий процес. Все, що можна зробити на рівні парламенту, ми зараз робимо. На жаль, у нас немає впливу на кабінет Шольца. На нього є вплив у парламенту, з якими ми працюємо дуже активно", — підсумував Чернєв.

Нагадаємо, за даними видання Handelsblatt, Велика Британія запропонувала Німеччині розв'язання питання передачі Україні крилатих ракет Taurus. Як відомо, це пов'язано з небажанням останньої передавати свої ракети Україні.