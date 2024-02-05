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Когда Германия передаст Украине ракеты Taurus — мнение Чернева

5 февраля 2024 06:36
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Германия может передать Украине Taurus: комментарий Чернова
Немецкая ракета – Taurus. Фото: АрмияИнформ
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Германия в своих действиях по военной помощи очень оглядывается на США. Если они делают первый шаг, Германия делает второй. И поскольку США не спешат предоставлять Украине ракеты ATACMS, опасаясь, что это может привести к эскалации, Германия не передает Taurus.

Однако можно надеяться, что это наконец-то может произойти до конца весны.

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Об этом в интервью Новини.LIVE сказал член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и депутат от партии "Слуга народа" Егор Чернев.

Депутат напомнил, что вопросу о предоставлении Украине Taurus скоро исполнится год. Украина делает все, чтобы побуждать канцелера Олафа Шольца к передаче ракет Taurus Украине. Уже даже партия Шольца SPD выступает за это решение.

"Надеюсь, у нас большие шансы получить эти ракеты. Германия в своих действиях очень оглядывается на США. Когда те делают первый шаг, Германия делает второй. Так было с танками "абрамс", хаймарсами. США пока не спешат предоставлять нам ATACMS, опасаясь , что это может привести к эскалации. Хотя к какой еще эскалации ответа нет", — уточнил Чернев.

На уточнение Новини.LIVE, передадут ли данные ракеты Украине до конца весны, депутат ответил, что надеется на это.

"Но не будем загадывать, потому что это долгий процесс. Все, что можно сделать на уровне парламента, мы сейчас делаем. К сожалению, у нас нет влияния на кабинет Шольца. На него есть влияние у парламента, с которым мы работаем очень активно", — подытожил Чернев.

Напомним, по данным издания Handelsblatt, Великобритания предложила Германии решение вопроса передачи Украине крылатых ракет Taurus. Как известно, это связано с нежеланием последней передавать свои ракеты Украине.

США
Германия
Олаф Шольц
ракета
ракеты

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