Коли США і Китай створять нову систему безпеки і як цьому заважає Росія

Лідери США Джо Байден та Китаю Сі Цзіньпін. Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Хвилю геополітичного насильства у світі зупинить тільки нова система міжнародних відносин, яка буде створена США та Китаєм. Але для цього потрібно вирішити три ключові проблеми, пов’язані з російською агресією.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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За словами Петра Черника, агресію Венесуели проти Гаяни, як і усю цю хвилю військових конфліктів в цілому, зупинить тільки вибудування нової архітектури міжнародних відносин, яка зможе регулювати претензії одних учасників світової спільноти до інших.

"Нова система міжнародної безпеки буде створюватися двома головними гравцями — США та Китаєм", — підкреслив полковник ЗСУ, зазначивши, що головною проблемою на шляху до цього є агресія Росії.

І ніхто не знає, як вирішити три основні проблеми, пов’язані з Кремлем.

Три питання без відповідей про майбутнє Росії

По-перше, незрозуміло, де та точка неповернення, за якою кремлівський диктатор вдасться до крайніх заходів. І що буде після того, як Україна вийде на свої міжнародно визнані кордони.

По-друге, Путіна всерйоз немає ким замінити. Уся кремлівська еліта і за віком майже така ж, як сам президент Росії, і за своїми геополітичними поглядами нічим не відрізняється.

"Навіть опозиціонер Олексій Навальний — це політик такого ж штибу, що і Путін. А лібералів, які могли б змінити курс Росії, там немає", — упевнений Черник.

І третьою проблемою, пов’язаною з можливим розчленуванням Росії як підсумком нинішньої війни, є проблема з ядерною зброєю, причому не зі стратегічною, а з банальними 152-міліметровими снарядами з ядерним зарядом.

"Уявіть собі, що буде, якщо хоча б кілька таких снарядів під час чи після розпаду Росії потраплять до рук світових терористів і будуть підірвані десь у Вашингтоні чи Нью-Йорку. І що робити з цими ще радянськими запасами, як уберегти їх від розкрадання під час можливих дезінтеграційних процесів у самій Росії, ніхто не знає", — підкреслив військовий експерт.

Нагадаємо, що президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що мобілізує армію, та офіційно оголосив частину сусідньої Гаяни Ессекібо 24-м штатом Венесуели. Він закликав парламент країни ухвалити відповідний закон.