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Когда США и Китай создадут новую систему безопасности и как этому мешает Россия

10 декабря 2023 06:30
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Владимир Мыленко
журналист
Когда США и Китай создадут новую систему безопасности и как этому мешает Россия
Лидеры США Джо Байден и Китая Си Цзиньпин. Фото: Reuters/Kevin Lamarque
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Волну геополитического насилия в мире остановит только новая система международных отношений, созданная США и Китаем. Но для этого нужно решить три ключевые проблемы, связанные с российской агрессией.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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По словам Петра Черника, агрессию Венесуэлы против Гайаны, как и всю эту волну военных конфликтов, в целом остановит только выстраивание новой архитектуры международных отношений, которая сможет регулировать претензии одних участников мирового сообщества к другим.

"Новая система международной безопасности будет создаваться двумя главными игроками — США и Китаем", — подчеркнул полковник ВСУ, отметив, что главной проблемой на пути к этому является агрессия России.

И никто не знает, как решить три основных проблемы, связанные с Кремлем.

Три вопроса без ответов о будущем России

Во-первых, непонятно, где та точка невозврата, по которой кремлевский диктатор предпримет крайние меры. И что после того, как Украина выйдет на свои международно признанные границы.

Во-вторых, Путина всерьез некем заменить. Вся кремлевская элита и по возрасту почти такая же, как сам президент России, и по своим геополитическим взглядам ничем не отличается.

"Даже оппозиционер Алексей Навальный — это политик такого же толка, что и Путин. А либералов, которые могли бы изменить курс России, там нет", — уверен Черник.

И третьей проблемой, связанной с возможным расчленением России как итогом нынешней войны, является проблема с ядерным оружием, причем не со стратегическим, а с банальными 152-миллиметровыми снарядами с ядерным зарядом.

"Представьте себе, что будет, если хотя бы несколько таких снарядов во время или после распада России попадут в руки мировых террористов и будут взорваны где-нибудь в Вашингтоне или Нью-Йорке. И что делать с этими еще советскими запасами, как уберечь их от хищения во время возможных дезинтеграционных процессов в самой России, никто не знает", — подчеркнул военный эксперт.

Напомним, что президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что мобилизует армию, и официально объявил часть соседней Гайаны Эссекибо 24-м штатом Венесуэлы. Он призвал парламент страны принять соответствующий закон.

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