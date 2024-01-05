Коли українські пілоти зможуть завершити навчання на F-16 — у Пентагоні відповіли
Українські пілоти продовжуть навчання на F-16 у Сполучених Штатах Америки. Вони можуть успішно завершити тренування до кінця 2024 року.
Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер на брифінгу.
Навчання українських пілотів на F-16
За його словами, українські військові щоденно продовжують льотну підготовку на авіабазі у штаті Арізона.
"Як ви знаєте, залежно від рівня навичок пілотів, воно (навчання. – ред.) може тривати від п'яти до восьми місяців. Я очікую, що десь до кінця року українські пілоти завершать навчання, але конкретніших термінів назвати не можу", — зазначив речник Пентагону.
Тим часом Бельгія услід за Данією відправить до Норвегії два винищувачі F-16 для підготовки українських пілотів. Крім того, туди направляться ще близько 50 бельгійських інструкторів.
Додамо, Норвегія відправить два винищувачі F-16 до Данії. Таким чином ця країна хоче зробити свій внесок у навчання українських пілотів з використання літаків американського виробництва.
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