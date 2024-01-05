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Когда украинские пилоты смогут завершить обучение на F-16 — в Пентагоне ответили.

5 января 2024 04:45
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Когда украинские пилоты смогут завершить обучение на F-16 — в Пентагоне ответили.
Истребители F-16. Фото: Воздушные силы
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Украинские пилоты продолжат обучение на F-16 в Соединенных Штатах Америки. Они могут успешно завершить тренировку до конца 2024 года.

Об этом заявил спикер Пентагона Патрик Райдер на брифинге.

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По его словам, украинские военные ежедневно продолжают летную подготовку на авиабазе в Аризоне.

"Как вы знаете, в зависимости от уровня навыков пилотов, оно (обучение – ред.) может длиться от пяти до восьми месяцев. Я ожидаю, что где-то до конца года украинские пилоты завершат обучение, но более конкретных сроков назвать не могу" , — отметил представитель Пентагона.

Тем временем Бельгия вслед за Данией отправит в Норвегию два истребителя F-16 для подготовки украинских пилотов. Кроме того, туда отправятся еще около 50 бельгийских инструкторов.

Норвегия отправит два истребителя F-16 в Данию. Таким образом, эта страна хочет внести свой вклад в обучение украинских пилотов по использованию самолетов американского производства.

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