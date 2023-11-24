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Коли в Україні мобілізовуватимуть жінок — у ЗСУ відповіли

24 листопада 2023 02:00
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Коли в Україні мобілізовуватимуть жінок — у ЗСУ відповіли
Військова ЗСУ Ольга. Фото: Армія.Inform
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Серед тих, хто мають стати на військовий облік — певна категорія жінок. 

Про нюанси щодо мобілізації жінок в Україні розповів начальник служби зв’язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в інтерв'ю New Voice.

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Фітьо пояснює, мобілізації жінок наразі немає. Тут лише добровольці.

"Нещодавно був великий вкид інформаційний із боку російської пропаганди про те, що жінок, які мають медичну освіту, мобілізовуватимуть. А йшлося лише про те, що вони мають стати на військовий облік, ті, хто цього ще не зробив", — сказав Володимир Фітьо.

Військовозобов'язані жінки-медики — що відомо

Зазначається, що жінки-медики завжди були військовозобов'язаними, тому для них нічого не змінилося. 

"Військовозобов'язані жінки телефонують до свого ТЦК та СП, приносять відповідний пакет документів, проходять медогляд, отримують свій військово-обліковий документ і продовжують займатися своїми справами. Проте таких жінок можуть мобілізувати в разі потреби", — каже Фітьо.

Він додає, що їх можуть мобілізувати лише у разі потреби.

"Якщо буде потреба, їх можуть залучити за мобілізацією. Але — я наголошую — це лише коли буде потреба. Наразі була потреба виконати норму закону, і щоб розуміти, який реальний резерв таких професій саме серед жінок", — додав Володимир Фітьо.

Водночас сержант Збройних сил України та бойовий медик Борис Хмілевський впевнений, що обов'язкова мобілізація для жінок однозначно буде. За його словами, для цього вже давно настав час.

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