Когда в Украине будут мобилизовывать женщин — в ВСУ ответили

Военная ВСУ Ольга. Фото: Армия.

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Среди тех, кто должен стать на военный учет — определенная категория женщин.

О нюансах по мобилизации женщин в Украине рассказал начальник службы по связям с общественностью Командование Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в интервью New Voice.

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Фитьо объясняет, мобилизации женщин пока нет. Здесь только добровольцы.

"Недавно был большой информационный вброс со стороны российской пропаганды о том, что женщин, имеющих медицинское образование, будут мобилизовать. А речь шла только о том, что они должны стать на военный учет, те, кто этого еще не сделал", — сказал Владимир Фитьо. .

Военнообязанные женщины-медики — что известно

Отмечается, что женщины медики всегда были военнообязанными, поэтому для них ничего не изменилось.

"Военнообязанные женщины звонят в свой ТЦК и СП, приносят соответствующий пакет документов, проходят медосмотр, получают свой военно-учетный документ и продолжают заниматься своими делами. Однако таких женщин могут мобилизовать в случае необходимости", — говорит Фитьо.

Он добавляет, что их могут мобилизовать только в случае необходимости.

"Если будет необходимость, их могут привлечь по мобилизации. Но — я подчеркиваю — это только когда потребуется. Пока была необходимость выполнить норму закона, и чтобы понимать, какой реальный резерв таких профессий именно среди женщин", — добавил Владимир Фитьо.

В то же время, сержант Вооруженных сил Украины и боевой медик Борис Хмилевский уверен, что обязательная мобилизация для женщин однозначно будет. По его словам, для этого уже давно пора.