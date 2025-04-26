Яка ситуація на ЧАЕС після російського удару — ексклюзив

ЧАЕС після російської атаки. Фото: State E mergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS

Два місяці тому російський "шахед" влетів у захисну споруду ЧАЕС. Повністю наслідки "прильоту" досі не ліквідували. Науковці проводять дослідження.

Про ситуацію журналістам Новини.LIVE розповіла радіобіологиня і координаторка проєктів з гуманітарного розмінування Міністерства економіки України Олена Паренюк.

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"Будівельники мають закрити цю дірку"

Росія завдала 14 лютого удару по ЧАЕС дроном з фугасним зарядом, який пошкодив дах саркофага "Укриття". Згодом МАГАТЕ також підтвердило факт атаки на ядерний об'єкт. Наслідки атаки продовжують ліквідовувати досі.

"Зараз проводиться дослідження. Чесна відповідь, ми поки що не знаємо. Тобто мають туди будівельники полізти, закрити ту дірку. Певним чином загерметизувати зовнішню і внутрішню конструкцію. Треба поновити ізоляційний шар між зовнішньою і внутрішньою конструкцією. Але все це діло треба зробити ще в умовах підвищеної дози опромінення. Це треба дослідити, і на це дослідження, на жаль, треба багато часу. Що ми маємо робити, якщо знову прилетить? Ми також не знаємо. Треба, щоб не прилітало", — коментує ситуацію радіобіологиня Олена Паренюк.

На дослідження пошкодження Арки Нового безпечного конфайнменту Чорнобильської АЕС виділили 400 тисяч євро. Гроші беруть з адміністративного бюджету Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля. Про рішення стало відомо від міністерки захисту довкілля та природних ресурсів України Світлани Гринчук. Це перший крок щодо відновлення об’єкта.

Наслідки російської атаки на ЧАЕС 14 лютого. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Водночас радіобіологиня Олена Паренюк вважає, що відновлення недостатньо. Потрібно захистити атомну станцію від російських ударів.

"Я не військовий експерт, але я можу сказати, що потрібно встановити РЕБи, наприклад, навколо кожного ядерного об'єкта. Потрібно встановити РЕБи, встановити засоби ППО. Але я думаю, що наші військові знають краще, як їм захищати, які об'єкти їм пріоритетизувати", — додала науковиця.

Нагадаємо, російський удар міг пошкодити до 50% конструкції укриття ЧАЕС. Також ми писали, що відновлення арки може коштувати сотні мільйонів доларів.