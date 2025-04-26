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Когда исчезнет "дыра" от российского дрона на ЧАЭС

26 апреля 2025 08:49
Анна Сирык - Журналистка
Анна Сирык
Журналистка
Какова ситуация на ЧАЭС после российского удара — эксклюзив
ЧАЭС после российской атаки. Фото: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины/Handout via REUTERS
Анна Сирык - Журналистка
Анна Сирык
Журналистка

Два месяца назад российский "шахед" влетел в защитное сооружение ЧАЭС. Полностью последствия "прилета" до сих пор не ликвидировали. Ученые проводят исследования.

О ситуации журналистам Новини.LIVE рассказала радиобиолог и координатор проектов по гуманитарному разминированию Министерства экономики Украины Елена Паренюк.

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"Строители должны закрыть эту дыру"

Россия нанесла 14 февраля удар по ЧАЭС дроном с фугасным зарядом, который повредил крышу саркофага "Укрытие". Впоследствии МАГАТЭ также подтвердило факт атаки на ядерный объект. Последствия атаки продолжают ликвидировать до сих пор.

"Сейчас проводится исследование. Честный ответ, мы пока не знаем. То есть должны туда строители полезть, закрыть ту дыру. Определенным образом загерметизировать внешнюю и внутреннюю конструкцию. Надо восстановить изоляционный слой между внешней и внутренней конструкцией. Но все это дело надо сделать еще в условиях повышенной дозы облучения. Это надо исследовать и на это исследование, к сожалению, надо много времени. Что мы должны делать, если снова прилетит? Мы также не знаем. Надо, чтобы не прилетало", — комментирует ситуацию радиобиолог Елена Паренюк.

На исследование повреждения Арки Нового безопасного конфайнмента Чернобыльской АЭС выделили 400 тысяч евро. Деньги берут из административного бюджета Счета международного сотрудничества для Чернобыля. О решении стало известно от министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светланы Гринчук. Это первый шаг по восстановлению объекта.

Російський удар по ЧАЕС
Последствия российской атаки на ЧАЭС 14 февраля. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В то же время радиобиолог Елена Паренюк считает, что восстановления недостаточно. Нужно защитить атомную станцию от российских ударов.

"Я не военный эксперт, но я могу сказать, что нужно установить РЭБы, например, вокруг каждого ядерного объекта. Нужно установить РЭБы, установить средства ПВО. Но я думаю, что наши военные знают лучше, как им защищать, какие объекты им приоритезировать", — добавила ученая.

Напомним, российский удар мог повредить до 50% конструкции укрытия ЧАЭС. Также мы писали, что восстановление арки может стоить сотни миллионов долларов.

война Чернобыльская АЭС радиация Чернобыль Россия Шахед
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