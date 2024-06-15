Зняття заборони на зброю для Азову — реакція Прокопенка

Командир "Азову" Денис Прокопенко. Фото: скриншот з відео

Сполучені Штати Америки 11 червня скасували заборону на постачання зброї для полку "Азов". Командир 12-ї бригади спеціального призначення Денис Прокопенко відреагував на таке рішення американських партнерів.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба "Азову" у Telegram.

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"Я хочу привітати всіх бійців 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" і весь цивілізований світ з перемогою над російською пропагандою", — сказав Прокопенко.

Він зазначив, що нещодавно стало відомо, що бригада пройшла перевірку, яка передбачена законодавством США, і тепер військові мають право на отримання допомоги у сфері безпеки.

"Ми виправдаємо покладену на нас відповідальність, і своєю дисципліною, стійкістю та хоробрістю в бою доведемо ефективність цього рішення", — наголосив командир.

Скриншот допису Азову

Раніше The Washigton Post писало, що США дала дозвіл "азовцям" на використання західної зброї для ударів по Росії.

Згодом цю інформацію підтвердили в пресслужбі полку "Азов". Там зауважили, що отримання західної зброї та підготовки від США підвищать боєздатність полку та сприятимуть збереженню життів та здоров'я особового складу бригади.